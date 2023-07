Buscar la vida, observarla y reproducirla de la forma menos adulterada posible es la gran fuerza de Wim Wenders , dijo su colega Volker Schlöndorff (El tambor de hojalata) en su discurso laudatorio, quien destacó que todos los documentales de su colega se ven también como largometrajes de ficción, y viceversa, reportó Dpa.

El premio principal, dotado con 20 mil euros (22 mil dólares) y donado por la emisora SWR y la Sociedad de Medios y Cine de Baden-Württemberg, fue compartido entre la directora libanesa Lea Najjar, por Kash Kash-Without Feathers We Can't Live y la ucrania Mila Teshaieva y el alemán Marcus Lenz por When Spring Came to Bucha, que documenta la vida en esa ciudad ucrania destruida por la guerra rusa.