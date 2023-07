Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 11 de julio de 2023, p. 7

Blanquita, víctima de abuso sexual y testigo clave de un escándalo que involucró a niños, políticos y empresarios que participaron en fiestas sexuales, está en busca de un acto reparador y de justicia que se le ha negado, a partir de lo cual se construye la tragedia .

En la cinta Blanquita, con guion y dirección de Fernando Guzzoni, que se estrena en salas el jueves distribuida por Piano, una joven valiente de 18 años vive en un hogar de menores dirigido por el sacerdote Manuel, quien la acompaña, se solidariza y la sostiene cuando rompe con los pactos sociales y se vuelve incómoda para el poder , explicó el realizador chileno en charla con este medio.

La historia, basada en un hecho real, muestra un retrato doloroso, de terrible actualidad en torno a la pederastia, pero también de mucha valentía. Es decir, gira en torno a la impunidad, la ética difusa, la instrumentalización, la interpretación de la verdad, la impugnación al poder, la doble vida de una chica o de una chica que no tiene vida porque la suya fue usurpada por la calle, instituciones o por una violencia estructural que la aloja , sostuvo.

Este caso, destacó el director, fue muy mencionado y mediatizado; tiene muchos ángulos y ópticas para ser abordados. Desde que hice la investigación, durante más de un año, la testigo principal me pareció fascinante y una de las razones por las que decidí hacer una película tenía que ver con su carácter subversivo, porque no representaba una figura femenina santificada, pura, impoluta, lo que se suele reservar a lo femenino no sólo en la sociedad, sino también en la producción cultural en general, series o cintas .