Ap

Periódico La Jornada

Martes 11 de julio de 2023, p. 23

Nueva York., The New York Times eliminará su sección de deportes y usará material de The Athletic, un sitio que adquirió el año pasado por 550 millones de dólares, como parte de su estrategia de tener más suscriptores pagados.

Los 35 afectados del área de deportes recibirán otras asignaciones en la sala de redacción, por lo que no se prevén despidos.

“Aunque sabemos que esta decisión será decepcionante para algunos, creemos que es la correcta para nuestros lectores y maximizará las fortalezas respectivas de las salas de redacción del Times y del Athletic”, escribieron el lunes en un memorando al personal, el presidente del Times, A.G. Sulzberger, y la directora ejecutiva, Meredith Kopit Levien.