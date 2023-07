El año pasado, además, tuvo la mala fortuna de requerir una cirugía por una dolencia que llaman pierna muerta y que suele afectar a los ciclistas profesionales. Esto es un mal en una arteria y de no atenderla significa el retiro definitivo.

Busqué dónde atenderme en México, pero aquí sólo se practicaba una cirugía similar en el corazón, no en las piernas y especialmente en deportistas. Sólo encontré un centro especializado en Holanda, donde me atendieron , relata.

Aquella cirugía le costó un millón de pesos y 200 mil por una se-mana de hospitalización. Para darse una idea de lo que representa este monto, Yarely considera que la preparación de un ciclista para los Juegos Olímpicos de París 2024, de aquí a su inauguración en un año, sería aproximadamente de un millón y medio de pesos.

Y quizás me veo corta , advierte. pero con eso se pueden pagar los costos de viajes, alimentos, competencias y equipo .

Aunque Yarely aclara que cuenta con la beca que recibe de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), lamenta que el monto se redujo luego de los resultados que obtuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Una disminución que dice que la resiente incluso cuando hace las compras en el supermercado.

Hay que recordar que la Federación Mexicana de Ciclismo en aquel entonces se vio envuelta en un escándalo que tuvo eco internacional. Para la justa veraniega no se registró a las mejores competidoras para las pruebas que dominaban, sino que utilizaron criterios que fueron considerados absurdos.

“Yo estaba en mi mejor momento para competir en ómnium. Esa era mi prueba, pero me registraron en ruta, porque había conseguido también esa plaza, pero no me preparé para competir en esa modalidad. El resultado fue terrible”, recuerda.