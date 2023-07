D

esoyendo el último consejo de la Rand Corporation –el más influyente de los tanques de pensamiento del Estado profundo estadunidense y fuente original del lanzamiento de la guerra proxy (subsidiada) de Estados Unidos y sus vasallos de la Unión Europea (Jeremy Shapiro y Jana Puglierin dixit) contra Rusia en Ucrania−, el presidente Joe Biden parece empecinado en seguir luchando en ese país de Europa del este hasta el último ucranio . Con algunas variables de recambio, como la posibilidad de involucrar en las hostilidades a países miembros de la OTAN: Polonia y/o Lituania, con la eventual utilización de armas tácticas termonucleares.

Biden se juega parte de su relección en Ucrania. Otra debacle como la de Afganistán lo hundiría electoralmente y erosionaría más los cimientos de la OTAN. Por eso ha seguido apostando a la contraofensiva del régimen de Volodymir Zelensky, a quien le exigió demostrar resultados en el campo de batalla antes de la cumbre de la alianza atlántica que comienza mañana en Vilna, Lituania.

Como admitió el jefe del Estado Mayor Conjunto de EU, general Mark Milley, la contraofensiva ucrania será muy difícil, muy larga y muy sangrienta . Eso, dijo, es parte de la naturaleza de la guerra . En realidad, el contrataque ha resultado un desastre , según medios occidentales como Forbes, Politico, CNN, The New York Times y Financial Times, los cuales, citando a funcionarios estadunidenses y ucranios, adjudican a la actividad de la aviación y la artillería de largo alcance rusas, los campos minados y el mal tiempo, el lento avance de las tropas de Kiev y la pérdida masiva de capital humano y equipo militar de la OTAN en acelerada obsolescencia.

Hasta ahora, la guerra híbrida del Pentágono contra Rusia en Ucrania marcha según el guion redactado en 2019 por la Rand Corporation, que logró vender al Capitolio y la Casa Blanca para beneplácito del complejo militar-industrial. Denominado Sobrextensión y desequilibrio de Rusia ( Overextending and Unbalancing Russia), el plan buscaba desvincular totalmente a Europa de cualquier asociación con Rusia (recordar Brzezinski) y obligar al Kremlin a agotar sus recursos geoeconómicos en esa confrontación estratégica. El documento definía atacar a Rusia por su flanco más vulnerable, la economía, dependiente de la exportación de gas y petróleo, reforzando las sanciones económicas y financieras e incrementando la exportación de gas licuado de EU a Europa por mar; en el plano ideológico y propagandístico, estimular oposiciones y protestas internas y socavar la imagen de Rusia en el exterior; a escala geopolítica aportar a Ucrania ayudas letales explotando el punto más importante de vulnerabilidad exterior de Rusia, y operar para que los países de la OTAN aumentaran su gasto de Defensa y fuerzas terrestres para utilizarlas contra Moscú, con lo cual EU podría obtener importantes resultados, a bajo costo y con riesgos moderados , invirtiendo en bombarderos estratégicos y misiles ofensivos de largo alcance dirigidos contra Rusia.

Tres años y medio después varios de los objetivos diseñados por la Rand –financiada oficialmente por el Pentágono, las agencias de seguridad nacional y grandes corporaciones privadas− han sido alcanzados. Entre ellos, la sustitución europea de energía rusa por gas licuado de EU, gracias al sabotaje contra los gasoductos Nord-Stream. Además de que Ucrania ha sido usada como un campo de prueba para el armamento avanzado de la OTAN, como los sistemas de defensa antiaérea Patriot (de EU) y los Nasams (noruegos); los tanques alemanes Leopard y los M2 Bradley (de EU), y los misiles crucero Storm Shadow (británicos) y Himars (de EU), los cuales han sido alcanzados por la fuerza destructiva del misil balístico hipersónico Kinzhal y los carros T-72, T-80, T-90 rusos.