Para Nacha Rodríguez, del movimiento estudiantil del 68, presa días después de la noche de Tlatelolco, el proyecto es más controversial. No voy a participar en este proyecto si no se divulga la verdadera historia de todo lo que pasó ahí. Hasta ahora, en este gobierno yo no he visto justicia, ni del 2 de octubre del 68, después de 53 años .

Para un grupo de mujeres trans, hoy de la tercera edad, que pasaron sus años jóvenes acosadas por la policía e internadas una y otra vez en este centro de tortura, la propuesta es incompleta si no tiene, al final del camino, un resultado concreto: la reparación del daño, “al menos un resarcimiento que compense lo que ellos nos quitaron, que fue la posibilidad de ser mujeres plenas y no sólo ‘buenas para la ficha”, que es como nos ven en esta sociedad heteronormada”.

Pero para María del Carmen Alonso, una mujer trabajadora, que de niña vivió en la calle y cayó repetidamente en las redadas de la secreta , que encarcelaba y torturaba a menores, poder hablar de su sufrimiento en Tlaxcoaque la hace sentir que, finalmente, está en el mapa de este país: Hasta que al fin se acuerdan de nosotros; que todos sepan lo mal que nos fue a nosotros, los niños, en ese lugar tan feo .

El expediente de Tlaxcoaque es sólo uno de los muchos fondos documentales abiertos para atravesar el proceso de verdad y esclarecimiento de la violencia mediante jornadas de toma de testimonios del MEH. Abarca de 1965 hasta 1990 en todo el país. Esperan lograr la aportación de más de 3 mil declarantes.

En este camino ya hubo audiencias públicas en Guerrero, Chihuahua, Sinaloa y Zona Centro (Ciudad de México, Puebla, Morelos, Hidalgo).

¿Y por qué? Algunas hipótesis

En la audiencia de la Zona Centro, que se realizó en el Centro Cultural Tlatelolco en mayo, David Fernández, otro comisionado del MEH, adelantó algunas de las hipótesis que deben estudiarse acerca de las razones por las que confluyeron en ese sitio de tortura las violencias del Estado contra víctimas tan diversas, y no únicamente por razones contrainsurgentes o de control político. Fueron blanco de estos delitos de lesa humanidad las insurgencias y las disidencias sociales, las divergencias sexuales, población juvenil, estudiantil y contracultural. Y los más vulnerables: los niños de la calle.

“La primera hipótesis –analizó Fernández, jesuita, rector de la Universidad Iberoamericana– es que estas agresiones no están desvinculadas, son facetas de un mismo ejercicio violento. La segunda, los perpetradores, al perseguir y reprimir por igual a las guerrillas que se rebelaron contra el Estado y a quienes sólo ejercían su derecho a ser diferentes, tenían autorización de las altas esferas del gobierno para la extorsión y la gestión del crimen organizado. Se les aseguraba la impunidad como una retribución. Y tercera, frente a una sociedad ultraconservadora, el gobierno se legitimaba socialmente ante sectores que condenaban moralmente a estas disidencias, los jipis, las bandas juveniles, la comunidad LGTB+, los trans”.