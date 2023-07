P

rimero fue la crisis de las pensiones en el primer tercio del año y después el caos de las protestas en París y en las principales ciudades de Francia por el exceso en el uso de la fuerza pública de un agente policiaco, abono para el crecimiento de la ultraderecha en su expectativa de constituir, como lo fue en Italia el año pasado, el primer gobierno neofascista de la posguerra en la capital misma del mundo ilustrado.

Atemperados los ánimos por aumentar la edad para que los franceses puedan acceder a una pensión laboral, todavía por debajo del promedio de los países de la Unión Europea, ahora un hecho particular detonó las protestas. Como dieron cuenta abundantemente los medios, el 27 de junio, Nahel Merzouk, un joven de 17 años de edad, originario del norte de África, perdió la vida por la reacción exagerada de un policía en Nanterre, al noroeste de París.

La violencia multitudinaria sobrevino enseguida. En una semana de acciones al alza, según recuento global, los incendios afectaron a 150 alcaldías y 250 estaciones de policía, además de escuelas, clínicas y bibliotecas, todas instituciones representativas del Estado francés, el Leviatán, como lo calificaba Thomas Hobbes.

Ese hecho, reprobable en sí mismo, puso a prueba la gobernabilidad y el orden de amplias franjas del país, una escalada que por fin encontró una pausa tras los llamados al orden y la civilidad, patentizando al mismo tiempo su solidaridad, de un líder inusitado de opinión, el destacado futbolista Kylian Mbappé.

En un recuento y análisis somero de los hechos, el resentimiento de los jóvenes por el deterioro del poder adquisitivo de su salario en sus primeros empleos y, de manera especial, la insuficiente integración social y económica de quienes tienen ascendencia de las que fueran colonias del imperio francés en el otro lado del Mediterráneo incendiaron la pradera. Había causas sociales de fondo: un estudio de 2017 reveló que los jóvenes árabes o negros son alrededor de 20 veces más susceptibles de ser detenidos por la policía que los franceses blancos.

No es fortuito. Hay una parte significativa de la población de Francia que no reconoce que tiene décadas de ser un país multiétnico, multirracial y plurirreligioso, y que, en los hechos cotidianos, trata como extranjeros a quienes no responden al fenotipo europeo, a pesar de ser tan franceses como ellos. Es justamente la clientela electoral de los Le Pen.

Los marginados reaccionan, y en ocasiones, como las protestas por la acción policiaca desmesurada, lo hacen violentamente. Son millones de personas que no se sienten genuinamente representadas en la sociedad y la economía francesas. En el país cuna de las libertades fundamentales de la mujer y del hombre siguen persistiendo graves asignaturas pendientes en materia de derechos humanos.