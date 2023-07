De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 10 de julio de 2023, p. 19

El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) Adrián Alcalá Méndez afirmó que existe un embate desde el gobierno para dividir a este organismo a fin de que no funcione.

Durante su participación en el foro nacional El futuro de los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción, que se llevó a cabo la semana pasada en Zapopan, Jalisco, el funcionario se refirió así a la disputa que el INAI mantiene con el gobierno federal, y que ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en una controversia constitucional en la que denuncia la falta de nombramientos de tres de sus comisionados.

Lo que quiere el poder público, lo que quiere la clase gobernante hoy en día, es que no funcionemos y que nos dividamos , sostuvo Alcalá Méndez.

El proyecto de resolución de esta controversia constitucional ya se dio a conocer y en él se propone desestimar la queja del INAI, sobre la base de que no hay una omisión legislativa por la falta de nombramientos, puesto que el proceso para llenar estas vacantes se cumplió en sus etapas iniciales y si no ha podido concretarse es por falta de acuerdos legislativos, un tema respecto al cual la SCJN no puede entrometerse, pues no es de naturaleza jurídica sino política.