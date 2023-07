El profesor-investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, Tonatiuh Guillén, señaló algo similar al apuntar que el gobierno de Joe Biden estableció en los últimos meses un programa, a través de la App CBP One, para solicitar de manera remota el asilo en Estados Unidos; sin embargo, no todos lo obtienen, de modo que si llegan sin ese permiso, los rechazan y el gobierno mexicano acordó recibir a esos rechazados, entonces quedan muchas personas atoradas en México y la salida para que no sean hostigados por Migración y la Guardia Nacional es acudir a Comar .

Los haitianos solicitantes de refugio en México podrían llegar a una cifra histórica de 60 mil en 2023, estimó el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez Silva, al no poder entrar ilegalmente a Estados Unidos y no tener la intención de regresar a Chile o Brasil, donde residían antes de llegar a nuestro país.

En 2021, el mayor número de solicitantes de refugio en México también fueron originarios de Haití, año en que 39.2 por ciento de los 129 mil 769 solicitantes eran de dicho país, pero en 2022 descendieron al tercer lugar, ya que de los 118 mil 626 solicitantes, 17 mil 132 fueron del país caribeño. En la primera mitad de este año superaron a los hondureños, quienes ocupan el segundo lugar con 18 mil 210 solicitudes.

Ramírez Silva explicó que los haitianos que salieron de Chile o Brasil transitaron por tierras muy peligrosas, como El Darién, donde pasan cosas muy dramáticas y después de haber atravesado todo eso y que no pueden entrar ilegalmente a Estados Unidos, deciden quedarse en nuestro país .