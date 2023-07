Lilian Hernández Osorio y Néstor Jiménez

Lunes 10 de julio de 2023

El bloque opositor (PAN, PRI y PRD) formalizó ayer la solicitud de registro del Frente Amplio por México ante el Instituto Nacional Electoral (INE), con el que desde la semana pasada realizan su proceso interno con la intención de definir a quien eventualmente asumirá la candidatura presidencial.

Al presentar la solicitud al órgano electoral, los dirigentes de los tres partidos aseguraron que con eso demuestran que no hay simulación e integran un frente apegado a la Constitución.

Casi al mismo tiempo, informaron que de manera conjunta invitaron al diputado federal del PRI Ildefonso Guajardo a encargarse de la vinculación internacional de la agrupación opositora.

Al detallar que aceptó el puesto, el priísta dijo que no contenderá luego de que hace cinco meses levantara la mano para ir por la candidatura de la alianza. Reconozco que esos cinco meses no fueron suficientes para lograr un posicionamiento que me permita, en este momento, aspirar a competir .

Sobre la conformación formal del frente, que ayer concluyó el periodo de registro para los aspirantes, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseveró que no sólo lo integran los tres partidos políticos, sino más de un centenar de organizaciones civiles que acompañan el método para elegir a la persona que será la responsable de construir este bloque opositor.

Aseguró que la agenda pública cambió porque “ya no se habla de las mal llamadas corcholatas, pues su proceso es sumamente aburrido, sólo es despilfarro de recursos. Ahora se habla de este proceso inédito donde por primera vez escucharemos a la sociedad y nos dirán con quién quieren que se construya el más amplio frente opositor”.