Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 10 de julio de 2023, p. 13

El proceso de registro de aspirantes del Frente Amplio por México, conformado por el PRI, PAN y PRD, concluyó ayer con 33 solicitudes, a pesar de que nueve de los que originalmente estaban incluidos se bajaron del proceso.

Este lunes el comité organizador informará quiénes cumplieron todos los requisitos al presentar su documentación, por lo que a partir del miércoles podrán recabar firmas con la intención de tener 150 mil para poder avanzar a la siguiente fase de la contienda interna con el que el bloque opositor busca definir su candidatura presidencial.

Durante el último día de registro acudió el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Ángel Mancera.

Respaldado por un pequeño grupo de colaboradores que lanzaron porras y portaban gorras con el nombre del aspirante, ofreció un mensaje en el que convocó a que el proceso interno del Frente Amplio por México se siga conduciendo estrictamente en la objetividad y en la transparencia, porque eso es lo que nos va dar fuerza. Reitero: no me interesa la hoguera de las vanidades, me interesa sumar, me interesa construir. Y ese es el llamado a todas y a todos, es un llamado de suma .