Demandó a las y los gobernadores morenistas, incluida la de Campeche, que se mantengan al margen, y aclaró que sea cual sea el resultado no se irá de Morena, porque no tiene un afán de ruptura y sí que se profundice la 4T.

Vengo ahora en son de paz, algo me han dicho de esta operación política en favor de la doctora Claudia, pero no le hace falta, si caminamos juntos vamos a evitar problemas.

Aunque simpaticen con una o con otro, mantengan la prudencia por la unidad del partido, porque algunos están exagerando en gastos y no vale la pena. Yo veo aquí en Campeche sólo mantas, lonas y espectaculares. Dije: a ver si a algún amigo de Campeche se le ocurre poner una manta despistada con Monreal. No, no encontré ninguna. No tengo mantas, espectaculares, lonas, pero tengo ideas. Así es que tengan confianza, porque les voy a dar la sorpresa.

Recordó que el pasado 5 de julio envió una carta al dirigente de Morena, Mario Delgado, ya que en los 14 estados que ha recorrido ha encontrado unos 915 espectaculares de cuatro corcholatas, ninguno suyo, cuando en el numeral 5.1 del acuerdo tomado por el Consejo Nacional se dispuso que los aspirantes evitarían el derroche publicitario.

Precisó que en las medidas cautelares dictadas por el INE se enfatizó que queda prohibido emplear recursos en espectaculares, lonas, impresos, dípticos, volantes, trípticos, periódicos o pinta de bardas, entre otros.