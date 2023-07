Gustavo Castillo García y Rolando Medrano

Enviados

Periódico La Jornada

Lunes 10 de julio de 2023, p. 8

San Miguel, Acaponeta, Nay., A mi padre la verdad no lo hizo libre, ¡la verdad lo mató!, porque él no se fue, ¡se lo llevaron!, y si él no tuvo miedo, nosotros tampoco. Se va a hacer justicia aquí en la tierra como en el cielo , afirmó la hija de Luis Martín Sánchez Íñiguez durante el sepelio del corresponsal de La Jornada.

Decenas de familiares y personas de esta comunidad acompañaron los restos del periodista.

Muchos de los amigos y vecinos de Luis Martín, campesinos de la localidad, ayudaron durante toda la noche y parte del día a servir café, ofrecer pan, llevaron alimentos y participaron en su distribución entre los asistentes al funeral que se realizó en San Miguel.

Esta población, localizada a 19 kilómetros de Acaponeta y a 120 kilómetros de la capital, está habitada por aproximadamente 700 personas, cuya escolaridad en promedio es de primero de secundaria y muchos de sus pobladores, además de realizar labores agrícolas, viven de los recursos que envían familiares que migran a Estados Unidos.

La mayoría de las calles son de terracería. Aquí todos se conocen y durante el funeral los pobladores rememoraron anécdotas vividas, sobre todo los fines de semana, con el comunicador.

La vivienda de Luis Martín fue construida con ladrillo, en una sola planta; el piso está recubierto de loseta. La casa cuenta con dos recámaras, sala-comedor, una cocina y un patio trasero.

Este domingo se llenó de familiares y amigos para despedirlo; frente a la casa, sobre la terracería, se colocó una lona y debajo, unas 50 sillas de plástico.

Para calmar la sed de los asistentes hubo dos vitroleros con agua de jamaica y nanche. La temperatura pasadas las 10 de la mañana era de 39 grados con sensación térmica de 42.