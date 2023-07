L

a cascada incesante de noticias de la semana pasada confirma la necesidad de emitir advertencias a viajeros al autoproclamado líder del mundo. El 4 de julio, Día de la Independencia, estuvo marcado no sólo con fuegos artificiales, sino con balas, con estadunidenses matándose entre sí en algunas de las celebraciones tradicionales, a tal nivel que el propio presidente Joe Biden tuvo que emitir un mensaje, aunque hueco de acción, ante el fenómeno.

Poco después, se informo que del 3 al 5 de julio fueron probablemente los días más calurosos jamás registrados en la historia moderna del planeta. Aunque algunos políticos siguen insistiendo en la urgencia de acciones decisivas para salvar al planeta, sobre todo frenando el uso de combustibles fósiles, la clase política no está respondiendo aquí y rehúsa aceptar la responsabilidad de que su país es el mayor contribuyente histórico a la crisis ambiental.

El culpable de matar a 23 personas en un tiroteo masivo en El Paso hace casi cuatro años para frenar lo que llamó la invasión hispana recibió una sentencia de 90 cadenas perpetuas el pasado viernes. Aunque el caso fue directamente relacionado a la retórica antimigrante y de odio racial nutrida por políticos derechistas, incluyendo a Donald Trump, ellos sólo han redoblado sus escaramuzas verbales.

Hablando de ataques mortales, Biden autorizó el envío de municiones de racimo a Ucrania. Esas bombas están prohibidas por mas de 100 naciones porque arrojan numerosas pequeñas bombitas sobre una área amplia, como del tamaño de un campo de futbol, y las que no estallan de inmediato pueden explotar en cualquier momento, meses o años después. Agrupaciones de derechos humanos, afirman que este arsenal estará matando e hiriendo a civiles, en particular a niños, por los próximos años, acusaron que Washington no puede presentarse como un líder de derechos humanos y al mismo tiempo ofrecer estas armas.

Hablando de violaciones a las garantías fundamentales de los ciudadanos, el gobierno de Biden sorprendió a muchos cuando anunció que Elliott Abrams dirigirá la Comisión Asesora sobre Diplomacia Pública de Estados Unidos.