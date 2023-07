C

oncluyó el show de suspirantes del autodenominado Frente Amplio por México (sociedad anónima) y por lo visto los integrantes del comité organizador no incluyeron como requisito fundamental la presentación de constancia de antecedentes no penales a quienes se anotaron, porque por la libre pasaron una serie de personajes de baja ralea, como los dos ex gobernadores (ambos con procesos abiertos por la Fiscalía General de la República) que dijeron sí, quiero : Silvano Aureoles (Michoacán, 2015-2021) y Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas, 2016-2022, que cuenta con nacionalidad estadunidense), aunque los demás no cantan mal las rancheras.

Mal comenzaron los trabajos del Frente , porque más tardó en presentarse que en desfondarse lo que ahí mismo denominaron mini INE , un consejo electoral ciudadano con 11 personalidades que le daban cuerpo, resultado de otra brillante idea de Claudito X. González. Los integrantes de ese invento del junior de inmediato anunciaron que en su momento aceptamos participar, a título personal y de forma honoraria, bajo la convicción de privilegiar la pluralidad de visiones, el diálogo y en todo momento, actuar de forma autónoma e independiente. (Pero) El esquema bajo el cual se llevará el proceso de consulta ha cambiado respecto de lo originalmente planteado, por lo que el grupo original tomó la decisión de disolverse .

Pero al junior y sus corifeos les valió, y el show de los suspirantes siguió adelante, aunque con un inventario cada día más mermado. En dos semanas, más o menos, causaron baja cuando menos nueve interesados en representar los intereses de la derecha extrema: Lilly Téllez, Claudia Ruiz Massieu, Gustavo de Hoyos, Juan Carlos Romero Hicks, José Ángel Gurría, Alejandro Murat, Demetrio Sodi, Mauricio Vila e Ildefonso Guajardo, todas finísimas personas y sin sustento popular.