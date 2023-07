as primeras líneas de la columneta de este lunes 10, sean para expresar nuestro acompañamiento, profundo cariño y solidaridad, con la antigua y entrañable compañera de toda una vida, por el triste deceso de su hermana Norma Esperanza. Es nuestra convicción que si algo puede mitigar la pesadumbre por la pérdida de un ser querido es el entorno afectivo que nos arropa y consuela. Esta idea asegura que el difícil momento que atraviesas, amiga, será menos difícil, porque estaremos contigo todas las personas a las que has servido a lo largo del apego a tu vocación, tan cabalmente cumplida. Norma Esperanza también descansará en paz, sabedora de cuánto la cuidaste y apapachaste. Guadalupe, Ana, Mariana y Ortiz.

La columneta comienza y termina de duelo: Luis Martín Sánchez Íñiguez, corresponsal de La Jornada en Nayarit, fue asesinado. El crimen no fue una trágica confusión, no fue desborde pasional, ni un exceso para lograr otro delito menor, como robo o asalto. Tampoco una riña alcohólica, ni un castigo por razones o, mejor dicho, sinrazones sexuales. Queda claro el móvil: Luis escribía y lo hacía con la verdad y con espíritu de servicio a su gente. Hubieron agravantes: no se calló, no se atemorizó y no se corrompió. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Pienso que lo mínimo es no olvidarlo, mantener vivo su ejemplo y no descansar hasta que un justo y merecido castigo demuestre que la impunidad ha terminado entre nosotros. Y, por supuesto, tomar las medidas políticas, legales, administrativas para que nada le falte a los suyos. Si el Estado no fue capaz de brindarle protección sabiendo su vulnerabilidad y el bien que le hacía cotidianamente a su gente, hágase responsable ahora de su triste ausencia y del desamparo de los suyos.

A petición de Gilly, un día Josetxo Zaldua me invitó a comer. Lo hicimos en el Club France. Allí pedí corresponder y formulé la siguiente invitación. Zaldua pidió que fuera en mi casa y ofreció contribuir con los vinos. Aceptamos con la condición de que llevara separada su ración de la nuestra. Por motivos de salud o de viaje la comida no se realizó, pero sí dio pábulo a muy sabrosas pláticas. Yo moría de ganas de conocer su vida en la cárcel y él, de mis días al lado de nada menos que el hermano menor de don Francisco I. Madero. Desde mi punto de vista, Gilly ha sido no sólo uno de los más talentosos personajes que he tenido la oportunidad de conocer, sino a la vez, un luchador social tan preparado como limpio, incorruptible y valeroso. Él merece descansar. A nosotros corresponde seguir su lucha.

Quedan en el ordenador dos asuntos de la mayor trascendencia: el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo y el intento de suicidio político de la por muchos conceptos excepcional Beatriz Paredes.

@ortiztejeda

ortiz_tejeda@hotmail.com