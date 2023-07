▲ Ricardo Monreal Ávila, aspirante a coordinador nacional de los comités de defensa de la 4T, afirmó ayer en Campeche que México está urgido de una nueva clase política, porque ya no puede avanzar con los liderazgos viejos . En la imagen, con su esposa, María de Jesús Pérez Guardado. Foto Cuartoscuro

omparto el pesar de nuestra directora de La Jornada, Carmen Lira Saade, por la pérdida de su querida hermana Esperanza.

La semana anterior el presidente López Obrador, metido de lleno en la política, sacó a Xóchitl Gálvez de la competencia por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la destapó como la candidata Dos X a la Presidencia de la República. Una X por su nombre de pila y otra X porque, aseguró López Obrador, es la elegida de Claudio X. González, el jefe visible de la derecha del país, agrupada en el Frente Nacional (PAN, PRI y PRD). Los más sesudos analistas políticos aplaudieron la irrupción de la Dos X en el escenario nacional y le colgaron atributos que no conocíamos y, por cierto, son superiores a los que mostró cuando fue jefa de la Delegación Miguel Hidalgo y aún ahora que ocupa un lugar en el Senado. La Dos X se sintió hechizada por ver en redes sociales a su otro yo engrandecido y se dejó querer en las múltiples entrevistas que concedió. Sin embargo, si vemos con frialdad la situación, el balance no es tan positivo. Primero, quedó fuera de la competencia por el gobierno de la Ciudad de México donde tenía posibilidades y la empujó a la aventura de ganar la Presidencia, para la que no está preparada. Mal cálculo. Ahora, si se trata de usarla para golpear y disminuir a los candidatos de Morena, y aun al probable aspirante de Movimiento Ciudadano, cuando lo tenga, es una jugada, pero puede dar resultados. Con la ayuda de los magistrados del Tribunal Federal Electoral hasta puede desencadenar un conflicto electoral.

Los que quedan

Después de todos los aspirantes que, por diversas razones o sinrazones, abandonaron la pista de carreras para convertirse en candidatos a la Presidencia por el Frente Amplio, la caballada quedó muy flaca: Santiago Creel, Xóchitl Gálvez, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, José Luis Preciado, Miguel Mancera, Francisco García Cabeza de Vaca, Gabriel Quadri y Silvano Aureoles. Estos dos últimos están inhabilitados para ejercer derechos políticos y el ex gobernador de Tamaulipas se registró por Zoom desde algún lugar de Estados Unidos porque teme ser detenido en México. El frente informará hoy quiénes cumplieron con los requisitos, con lo que terminará la primera etapa del proceso, de acuerdo con las reglas. Luego se abrirá una segunda etapa que va del 12 de julio al 5 se agosto en que deberán reunir 150 mil apoyos. Ahí se achicará todavía mas la lista, de suerte que a la tercera etapa sólo transitarán dos o tres. Tiraron la toalla Ildefonso Guajardo, Mauricio Vila, Damián Zepeda, José Ángel Gurría, Gustavo de Hoyos, Alejandro Murat, Juan Carlos Romero Hicks, Germán Martínez, Claudia Ruiz Massieu y Lilly Téllez.