Lunes 10 de julio de 2023, p. 31

Londres. El grupo audiovisual británico BBC informó ayer que suspendió a uno de sus presentadores tras salir a la luz una acusación de que el empleado habría pagado a un menor para que le enviara fotos pornográficas.

Un miembro varón del personal ha sido suspendido , aseguró la BBC en un comunicado, dos días después de haber indicado que abordaba seriamente las denuncias.

Se trata de una serie de circunstancias complejas y cambiantes, y la BBC está trabajando lo más rápidamente posible para esclarecer los hechos con el fin de informar de los pasos a seguir , añadió.

La emisora nacional financiada con fondos públicos está bajo presión después de que el periódico The Sun informó el viernes que en 2020 el presentador le dio a una persona de 17 años de edad 35 mil libras (45 mil dólares).

The Sun no identificó al presentador de la BBC. La madre no especificó el género de su hijo, de 17 años.

Según el diario, la familia contactó a la BBC el 19 de mayo para informarles de la situación, y el presentador permaneció en funciones varias semanas más.

El gobierno británico ordenó ayer al grupo audiovisual que investigara al empleado señalado. Las acusaciones deben ser investigadas con urgencia y sensibilidad , indicó en un comunicado el Ministerio de Cultura. Lucy Frazer, ministra de Cultura, tuiteó que el director general de la BBC, Tim Davie, aseguró que investiga el caso con prontitud y sensibilidad . La BBC confirmó que “en mayo tuvo conocimiento de la denuncia.