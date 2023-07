Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Lunes 10 de julio de 2023, p. a11

Santiago Giménez, delantero de la selección mexicana, enfrenta en la Copa Oro una realidad parecida a la que vivió en Cruz Azul durante el inicio de su carrera profesional. A pesar de su historial goleador, sigue sin tener la confianza del técnico Jaime Lozano para ser titular en los partidos más decisivos de la competencia.