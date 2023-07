Laura Gómez Flores

El número de reportes por fraudes cometidos por agencias de viajes en línea conocidos como montaviajes aumentan en las vacaciones de verano con supuestas ofertas de atractivos paquetes o precios en boletos de avión u hospedaje, cuyo incremento el año pasado fue de 54 por ciento.

Una víctima fue Margarita Flores, quien pagó un anticipo de 10 mil pesos para la compra de un paquete vacacional todo incluido a la Riviera Maya por siete noches en un hotel cinco estrellas, por un súper precio de 35 mil pesos .

Luego de revisar el contrato de compra del paquete y cubrir el anticipo, no pude volver a contactarme con la señorita de la agencia de viajes a la que siempre he ido, y cuando acudí me dijeron que ellos no me habían llamado , narró.

Tras mostrarles los documentos que le habían enviado, comentó: Vimos que eran falsos, habían suplantado a la agencia y me habían sacado mi dinero. El caso está en investigación, pero no sé sí pueda recuperar mi dinero .

La Unidad de Policía Cibernética (UPC) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que los denominados montaviajes suplantan la identidad de páginas y perfiles de empresas para cometer estos fraudes, resultando afectados el comprador y el prestador del servicio.