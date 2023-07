M

ucho habrá que recorrer por las memorias del grupo dirigente para encontrar alguna clave de su proceder rumbo a la sucesión presidencial. Hasta hoy, aparte de malos chistes y ocurrencias, tenemos el desgaste evidente de los aspirantes y su respeto casi religioso a la prohibición original de debatir entre ellos, proponer políticas y estrategias; lo suyo es mantener el sigilo y poner espectaculares en la vía pública.

La experiencia del Plan Nacional de Desarrollo no sólo fue una falta de respeto a los autores del documento, sino la imposición al gobierno, la legislatura y la inteligencia, de un remedo de proclama que a nadie conmovió ni llevó a la acción. Desde entonces, el país y el Estado mismo se han movido por instrumentos, por las puntadas de los escribanos del Presidente que no aciertan a identificar los vocablos propios de la economía, la planeación, la programación y el presupuesto. Tal vez por ello, el Presidente optó por la vía más ortodoxa de las conocidas: el conservadurismo más rupestre para manejar las finanzas públicas de las que entregará, no hay duda, cuentas buenas a los acreedores y sus nefastas calificadoras, pero muy malas en lo que hace a la producción y provisión de bienes públicos indispensables para la salud; para la mejor movilidad de personas y transportes, o para la promoción de empresas necesarias para la continuidad y la expansión de proyectos en curso.