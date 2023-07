Son 11 ministros, tenemos la fe y la confianza de que, cuando menos ocho, no marquen un criterio que sería espantoso en este país, porque implicaría regresar a 1977 , cuando por primera vez en la Constitución se estableció en el artículo sexto que el derecho a la información sería garantizado por el Estado.

Qué es lo que está en riesgo. No es el instituto, no es el cargo de Julieta, de Alcalá, de Josefina; no, no, son los encargos que tenemos. Están en riesgo dos derechos fundamentales , enfatizó la comisionada.

Del Río Venegas subrayó que desde el primero de abril, cuando se quedó sin quorum el pleno, a la fecha, se tienen acumulados más de 6 mil 900 asuntos pendientes de resolución, de los cuales más de mil 100 son denuncias interpuestas por la vulneración de datos personales en posesión de particulares.