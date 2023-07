▲ Asegura el abogado de la firma de viajes que el estado no tiene el permiso para poner la barrera y así evitar el paso de migrantes. Foto Afp

Afp, Europa Press y Ap

Periódico La Jornada

Domingo 9 de julio de 2023, p. 10

Houston. Jessie Fuentes, propietario de una empresa que ofrece tours en la zona de Eagle Pass, en Texas, presentó una demanda contra un plan del gobernador del estado, Greg Abbott, para colocar una barrera de boyas en el río Bravo, frontera con México, e impedir el paso de migrantes, dijo su abogado.

Su negocio opera exactamente donde las boyas van a ser instaladas y perjudica sus operaciones, declaró ayer a Afp Carlos Flores, abogado de Fuentes.

El gobernador de Texas y los demandados no tienen la autoridad legal para instalar esas boyas. La demanda pide impedir la instalación de éstas y, si se instalan, que se retiren por orden judicial, porque no tienen permiso , agregó. Detalló que la instalación también requiere la autorización de entidades federales, que hasta el pasado viernes Abbott no había recibido.

El abogado recordó que estas boyas se están instalando amparadas en la operación Lone Star, lanzada por Texas para asegurar sus fronteras, pero que ha sido criticada por activistas y legisladores por excederse en sus atribuciones.