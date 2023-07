Clara Zepeda

Domingo 9 de julio de 2023

En México, tres de cada 10 personas de 53 años o más en México tuvo una dificultad económica derivada de la pandemia de covid- 19, reveló la encuesta cognitiva de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (Enasem) 2021.

De acuerdo con el sondeo en su sexta edición, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Universidad de Texas Medical Branch, las dificultades más frecuentes que tuvieron los 25.9 millones de personas de 53 años y más fue la falta de dinero para medicamentos, con un 54.3 por ciento del total de las dificultades, mientras para comprar comida fue de 54.2 por ciento.

La pandemia originó dificultades económicas como comprar medicamentos y comida, realizar pagos, entre otros.

Esta encuesta cognitiva reveló que 2.9 millones de personas de la edad de estudio (15.8 por ciento) tuvo una cancelación o aplazamiento de su consulta o atención médica, debido a que no pudo conseguir una cita (80.9 por ciento); consideró que su problema o malestar podía esperar (12.3 por ciento), o no tenía suficiente dinero (3.1 por ciento).