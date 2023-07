Estos dispositivos pueden ser encontrados fácilmente en tiendas departamentales, e incluso cuentan con más herramientas que las terminales tradicionales de la banca, pues prácticamente hoy en día todas aceptan pagos sin contacto e incluso hay algunos que permiten realizar inventarios.

En promedio, los agregadores hacen un cobro de 3 por ciento sobre el valor total de la venta. Por ejemplo, si un consumidor paga 200 pesos, el agregador se queda con 6 pesos.

Una encuesta realizada por Visa revela que, en México, las empresas que comenzaron a aceptar pagos con tarjeta o digitales después de la pandemia tuvieron resultados positivos, pues 72 por ciento de los comerciantes consideran que sus clientes gastan más y 75 por ciento que sus ingresos habían aumentado.

Entre los que reportaron ingresos más altos, el aumento promedio en los ingresos mensuales fue aproximadamente 22 por ciento. Las empresas identificaron el crecimiento empresarial como el principal beneficio de aceptar pagos digitales dado que se ofrecen opciones de pago adicionales para los clientes , dijo Visa.

Bancos entran a la carrera

Aunque los bancos han disminuido la cantidad de terminales punto de venta activas en el país, pusieron el ojo en los agregadores y han lanzado sus propios dispositivos con un cobro de comisión similar al de las empresas anteriormente mencionadas.

BBVA, el banco de mayor presencia en el país, se afilió con OpenPay para reducir sus precios a los comercios y hoy en día cuenta con su agregador, al igual que Santander, que adquirió Getnet y sacó su dispositivo el año pasado.

Es verdad que vemos una consolidación en el mercado de los agregadores; sin embargo, al contrario de otras industrias, esto no es un beneficio, porque en vez de hacernos más, nos vamos haciendo más chiquitos y nos compran las grandes empresas , aclara Cosío.

Si bien estos dispositivos pueden ser considerados como una solución a la vida cotidiana de los comercios, los propietarios lo ven como un arma de doble filo, pues el cobro de las comisiones que realizan por transacción se mantiene como la principal barrera que impide que más personas acepten pagos con tarjetas.

Hugo Tovar es dueño de la barbería Malayerba. Abrió su local hace seis años y solamente aceptaba pagos en efectivo. A raíz de la pandemia abrió una cuenta de banco y a los clientes les permite pagar por medio de una transferencia.

No he contratado al agregador porque me cobra una comisión y no me caen luego luego los pagos, pero en las transferencias sí y el dinero está íntegro. Estoy consciente que debo declarar ante Hacienda y lo hago año con año, pero prefiero eso.

Lo mismo ocurre con Pedro Sarmiento, propietario de los abarrotes Santo Domingo. Por un año tuvo una terminal de Mercado Pago, pero al final dejó de utilizarla.

Compré la terminal para aceptar pagos con tarjeta, pero en primera, nadie me explicó como usarlo aunque me habían dicho que iban a venir a darme un curso, luego era mucho problema porque los pagos no me llegan inmediatamente a mi cuenta de banco y además tengo que darles dinero, entonces mejor sigo con el efectivo, al fin de cuentas, todos traen , señala.