Nada de eso ocurrió, porque el Toluca tuvo oficio. Supo manejar no sólo la presión de su rival, golpeado por los silbidos y abucheos de más de 15 mil personas, sino también la manera de atacar sin excesivas revoluciones. Apenas un zurdazo de Rodolfo Rotondi y una media vuelta de Diber Cambindo tuvo La Máquina como respuesta, muy lejos de poder causar daño. Para los Diablos, en cambio, el tiempo suplementario sirvió para sentenciar el resultado con el gol de Domínguez (90+2), último clavo en la tumba de los locales.

La decepción acompañó por los pasillos del Azteca a cientos de seguidores celestes, que no imaginaron verse en el último lugar de la Liga luego de dos jornadas. Y en el campo las cosas no fueron tan distintas. Decepcionado por el poco espectáculo y los errores individuales, Tuca se despidió en silencio sin dirigirle ninguna palabra a sus jugadores. Aunque restan por incorporarse Carlos Rodríguez y Uriel Antuna, seleccionados que compiten en la Copa Oro, esta Máquina no genera ninguna señal positiva hacia el exterior.

Realidad distinta la de los Diablos, que llegaron al segundo sitio de la competencia con cuatro puntos de manera momentánea.