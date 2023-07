1.H

ace dos semanas, el líder mercenario, Yevgueny Prigozhin, jefe del grupo Wagner, después de meses de fustigar la incompetencia del Ministerio de Defensa ruso en la guerra en Ucrania y el maltrato de sus fuerzas, lanzó: a) una protesta, b) un motín, c) un intento de golpe de Estado o d) una chispa que encendía la guerra civil en Rusia (táchese lo que no proceda). Sus mercenarios tomaron un comando militar en Rostov del Don, marcharon 800 kilómetros al norte, derribaron aviones y helicópteros, causaron un poco de pánico en Moscú y luego se retiraron. Si en sí mismo todo el acontecimiento resultó estupefaciente –y hasta hoy no se sabe bien en que acabó: Prigozhin no está en el exilio en Bielorrusia, como estipuló su deal con Putin, y los generales Shoigú y Gerásimov, cuya destitución demandaba, siguen en sus puestos–, aún más alucinante era la reacción de buena parte del comentariat que, invocando todo un abanico de analogías históricas, se mostró incapaz de captar la naturaleza de lo ocurrido revelando sólo sus obsesiones y fantasías oscuras.

2. El galimatías, en buena parte, lo inició el mismo Putin. En un mensaje televisado comparó la situación con 1917 y habló de una guerra civil , de la que él acaba de salvar a la nación . En este orden de cosas, Prigozhin era Lenin (sic) y los wagneristas, los bolcheviques que ponían un palo en las ruedas de la guerra (Putin desde el principio culpó a Lenin por la guerra en Ucrania, ya que aquél permitió su independencia ). Inmediatamente, la analogía fue retomada por expertos , como el ex embajador en Moscú Michael McFaul o la columnista Anne Applebaum (t.ly/qL9Bk, t.ly/GS30r) quienes, fantaseando con el cambio de régimen, hablaban de rusos matando a rusos y el momento de zar Nicolás II de Putin . Otros resucitaron al general Kornilov, cuyo putsch en 1917 llevó al colapso del gobierno de Kerensky y cuya nueva encarnación era Prigozhin (t.ly/CJqj). Su motín evocaba también, supuestamente, la rebelión de Pugachev en tiempos de Catalina II, al anarquista Néstor Makhno (sic) (t.ly/pBkbe) –definitivamente, la comparación histórica más tonta–, y hasta a Julio César y su cruce de Rubicón (en este remake interpretado por el río Don) en marcha hacia la capital del imperio (t.ly/8TnkP). Sólo el cielo era el límite.