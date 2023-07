E

l 19 de junio pasado (La Jornada), la candidata Claudia Sheinbaum sostuvo que el cambio en el sistema de pensiones y la mejora de éstas nunca fue una imposición, fue un acuerdo . Efectivamente, no lo fue. Pero no hay tal cambio ni tal mejora . Se trata de un tibio ajuste (diciembre 2020) que preserva intacto el modelo de pago de pensiones por Afores y patea el bote para 2030. Tanto así, que el propio Andrés Manuel López Obrador ha reconocido no estar satisfecho (conferencias de prensa del 13 de octubre de 2022 y del 9 de junio pasado). El 29 de junio (La Jornada), Sheinbaum agregó que lo más importante que ha hecho este gobierno es la pensión para adultos mayores de 65 años. En rigor, se trata de un apoyo –siempre bienvenido–, pero no de una pensión: esas se ganan por años de servicio. Además, sin cambios en el modelo Afore, ese apoyo constituye un subsidio directo –con recursos fiscales– a las mismas Afore.

El 21 de junio (La Jornada) el candidato Adán Augusto López reconoció que es necesario mejorar el sistema de salud que aún enfrenta situaciones complejas . ¿Cuáles y cómo mejorarlas? Un día después (La Jornada), sostuvo que no es la inseguridad lo que más preocupe a la mayoría de los mexicanos, sino que haya empleo y salud . Si así fuera, ¿qué hacer en materia de salud? Porque el 24 de junio (Reforma) sólo agregó que el piso parejo es que todos los mexicanos reciban acceso a la salud pública universal. México ya tiene un buen sistema. Por eso hay IMSS-Bienestar. Eso es piso parejo. Que todos los mexicanos puedan ir a los centros de salud, al hospital, al consultorio, a la clínica y recibir atención médica y que haya médicos y medicinas. Que no falte nada en el sector salud. Pero antes había sostenido que era necesario mejorarlo . El 26 de junio (La Jornada) López solicitó a la población confiar en que el programa IMSS-Bienestar funcionará y resolverá el desabasto de medicamentos, así como la insuficiencia de médicos en clínicas y hospitales. Es decir, ¿el asunto es para el futuro? Y el 27 de ese mes (Reforma) propuso que, respecto de los 5 millones de pesos del financiamiento de Morena a los candidatos que él rechazó, le gustaría que se utilizaran para construir, reconstruir, ampliar o equipar casas de salud o clínicas en comunidades olvidadas y abandonadas , como Metlatónoc (Guerrero), Huayacocotla (Veracruz) o Rincón de Romos (Aguascalientes). ¿Se refería, para tal propósito, a los enteros 5 millones de pesos?