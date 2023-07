La de Plaza Tepeyac es la más cercana, pero no voy ahí porque está muy chiquita y siempre está llena de gente, y formarme al rayo del sol no me va. Entonces me voy a la que está en Indios Verdes o me lleva mi sobrino a la que está en San Juan de Aragón; él vive por allá y aprovecha que cobra la de mi hermano, y me voy con él.

INE y CURP

Aunque pareciera que es más tardado cobrar en ventanilla, en general ayer las filas más largas eran en los cajeros automáticos. La mayoría los prefiere, ya que con los cajeros humanos hay que presentar copia del INE y CURP, pero como ves hay menos gente aquí .

Datos de la Secretaría de Bienestar refieren que 9 millones 202 mil 519 derechohabientes y beneficiarios han recibido la tarjeta del Banco de Bienestar . Hace unas semanas, Ariadna Montiel, titular de la dependencia, indicó que se prevé tener hasta 3 mil.

Marta destaca que aunque tiene tarjeta de Bienestar, prefiere cobrar en ventanilla, porque se le dificulta el uso de los cajeros automáticos, y comenta que personal del banco incluso les da tips para que no sean víctimas de delincuentes.

“Te dicen: ‘mire, madre, por su seguridad no le voy a dar nunca su cantidad (saldo), métase al cajero, y venga y me dice cuánto saca’; nos recomiendan que no nos siga nadie, que no nos pare nadie y que no nos vendan nada, porque ha habido asaltos en Aragón e Indios Verdes.”

Para evitar estas situaciones ya hay patrullas, además de los policías que resguardan el banco .