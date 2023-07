Criticó que sólo alrededor de 20 mil contratos colectivos de trabajo hayan sido legitimados y consideró que hubo falta de información hacia los trabajadores, sobre todo los de la pequeña empresa . Acerca de la subcontratación, dijo que con la última reforma laboral se intenta revertir lo sucedido en 2012, cuando prácticamente se avaló. No obstante, dijo, será difícil acabar con esa práctica porque la ingeniería patronal busca los huecos en la ley para hacer de las suyas .

En lo que va del sexenio el balance en materia laboral apunta a que se ha avanzado, pero falta mucho por hacer, sobre todo en aterrizar las reformas laborales . No obstante, algunos aspectos positivos son el alza del salario mínimo y el combate a la subcontratación, consideraron asistentes al primer encuentro Iglesias y Sindicatos, organizado por la Pastoral del Trabajo de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social.

Soberanis también hizo hincapié en la importancia de los trabajadores en los comicios, y descartó que en los de 2024 pueda haber voto corporativo, pues ni siquiera lo hubo en 2018. Antes se manejaba el sufragio corporativo, pero ya no existe, e incluso el Congreso del Trabajo era uno de los promotores; yo no asimilo una posición de éste. Soy el primer presidente que no milita en un partido. Los trabajadores ya votaron libremente en la elección de 2018, y se notó porque fueron los que le dieron el triunfo. Ahora tiene libertad de decisión, diferente a la de antes .