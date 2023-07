Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Sábado 8 de julio de 2023, p. 8

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, se registrará este domingo como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, convencido de que deberá caminar y tocar muchas puertas, ya que a diferencia de otras voces que consideran sencillo reunir 150 mil firmas, no es una aduana fácil , sobre todo cuando se carece de recursos económicos.

En entrevista con La Jornada, expuso que no lo desanima que se dé como un hecho que la candidata presidencial del frente constituido por PRI, PAN y PRD será Xóchitl Gálvez. Tengo la experiencia de que cuando arrancan las campañas, todo el panorama cambia .

Prefirió tomar a broma el señalamiento mediático de que ya hay una decisión en ese sentido y señaló que eso significa que el marcador está empatado , ya que también en la elección interna de Morena no sólo se dice, se comenta y se ve que la candidata será la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México .

Agregó que Xóchitl Gálvez es su amiga, la estimo y le deseo que le vaya muy bien y que él hará su mayor esfuerzo en aras de crear un proyecto ciudadano. No se trata sólo de pelear una candidatura, ni es el ánimo de quitar a Morena del poder o de ganar por ganar, sino de ofrecer una alternativa que permita a todos los mexicanos vivir mejor .

Respecto a las críticas formuladas al método para elegir al candidato a la Presidencia de la República para 2024, acordado en el Frente Amplio por México, el senador Mancera comentó que la verdad es que muchos hubiéramos querido que fuera diferente en algunas cosas, pero es el que hay y es con el que vamos trabajar .

–¿Qué posibilidades reales tiene de lograr la candidatura de ese frente opositor?

–A diferencia de algunas voces que se han manifestado que es muy sencillo, me parece que no es una aduana fácil, que no es un paso sencillo reunir 150 mil firmas, sobre todo porque no hay recursos, ni vamos a hacer uso de ningún mecanismo en especie. Quien nos quiera dar la firma será un acto estrictamente voluntario.