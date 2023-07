Las investigaciones contra García Cabeza de Vaca son realizadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada. Hay una orden de aprehensión que no se ha cumplimentado porque cuenta con un amparo y aunque la Fiscalía General de la República presentó un recurso de apelación, éste aún no se resuelve.

A su llegada a la sede nacional del PAN, adonde la familia acudió a notificar del registro del ex gobernador –como posteriormente hizo en el PRI y el PRD–, Mariana Gómez dijo que su esposo no acudió porque todos sabemos lo que está viviendo, pero venimos a representarlo .

Al tomar la palabra, Sofía, una de sus hijas, señaló, con voz entrecortada, que se encuentran más unidos ante la incertidumbre que generó una persecución política .

Por vía remota, el panista afirmó que ha sido sujeto de ataques, difamaciones y calumnias desde diferentes mañaneras, por un gobierno autoritario . Me han fabricado delitos, falsificado documentos y resaltó que es el único gobernador en funciones a quien se le inició un proceso de desafuero.

Pero no me doblo y no me vendo , añadió, mientras algunos militantes del blanquiazul gritaban presidente, presidente .

Más tarde ofreció una conferencia de prensa, también por Zoom, donde agregó que iba y venía entre la frontera de Tamaulipas y Texas.