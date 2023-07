Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 8 de julio de 2023, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó tener miedo ante las voces que afirman que Xóchitl Gálvez va creciendo en las preferencias rumbo a 2024 porque está muy fuerte el movimiento de transformación . Enfatizó que la panista no representa una opción popular, sino que es la candidata de la mafia del poder que quiere regresar por sus fueros, que quiere seguir robando .

Auguró que la transformación va a continuar porque va a ser muy difícil que regrese el régimen del pasado. Por eso andan muy alterados , aseguró.

En su conferencia matutina de ayer, dejó claro que él no fue quien destapó a la senadora, sino una cúpula consultada por Claudio X. González. Agregó que la construcción de su candidatura presidencial por el bloque opositor es un intento de engañar a la gente.

Nada más informé que ya los de la oligarquía, los de la mafia del poder, ya habían decidido que ella iba a representarlos. Lo decidieron con la idea de que se necesitaba alguien popular para enfrentarnos, como si la gente se estuviese chupando el dedo, como si no hubiese habido cambios en México, esto que hablamos de la revolución de las conciencias, la politización que hay en nuestro pueblo.

–¿Tiene miedo del crecimiento de Xóchitl Gálvez que se ha mencionado en la prensa? –se le preguntó.

–No, no no. Abiertamente les digo que está muy fuerte el movimiento de transformación. Y creo que cometieron un error, porque quisieron engañar. Es que no se puede ya a estas alturas quererle jugar el dedo en la boca a la gente, o sea, ¿cómo? A ver, me subo a una bicicleta o llego en un triciclo: ‘Tamales, tamales, ricos tamales’ (dijo irónico), y ya ¿no? O digo unas groserías –replicó el mandatario.

Añadió que Gálvez apenas ganó una elección popular para ser jefa delegacional en Miguel Hidalgo, pero su triunfo se dio básicamente en las Lomas de Chapultepec.