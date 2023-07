E

n el disco Rock! grabado en 1958/59 por Los Locos del Ritmo, Toño de la Villa le dio voz a la letra de Tus ojos, canción compuesta por Rafael Acosta, baterista de aquellos Locos. En su libro El rebelde: Nace el Rock & Roll en Español, Rafael Acosta narra lo siguiente: “Llegamos a las siete de la noche al estudio… Ya en el estudio empezamos a instalarnos, pues la grabación era en directo: todos al mismo tiempo… Después de algunas pruebas de sonido comenzamos a grabar... Y de entrada nuestro ‘director artístico’ nos amenazó para darnos confianza y seguridad diciendo ‘Esta es la única sesión que tienen para grabar.’ Y como diría Elvis Presley ‘Its now or never’ nos dispusimos a hacerlo todo de un jalón… Terminamos de grabar a las dos de la mañana… Recuerdo que cuando grabamos Tus ojos, Alberto –que nunca la había escuchado– se quedó completamente sorprendido cuando Toño (de la Villa) subió la voz en ‘Yo me enamoré dee…’ dando un fregón agudo. La toma de la canción quedó estupenda. Aún sigo pensando que esa noche ocurrieron cosas mágicas maravillosas.” Hasta aquí los fragmentos de lo relatado por Acosta sobre cómo grabaron la canción que nos ocupa. Parte de esa historia es uno de los ejes de la obra teatral Tus ojos; otro espacio importante en la trama lo ocupa el personaje del cantante Toño de la Villa –Juan Antonio Verdes Sánchez– quien murió en pleno apogeo de su carrera a los 22 años, sin disfrutar del éxito de esa canción y de otras como No soy rebelde y Aviéntense todos, la cual tiene versiones punks actuales. Tus ojos, escrita por Galván Rodríguez, se presentará los jueves de julio a las 20 horas en el Teatro Rodolfo Usigli con la presencia de Rafael Acosta quien actúa y también participa, tocando rocanrol en vivo, con su grupo Sus Locos.