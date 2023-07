Este clima de exasperación social lo describen las propias protagonistas, actrices no profesionales, habitantes de la favela, a través de la voz en off o de combativas melodías raperas, como la que da título a la cinta. Un contexto social no del todo explícito es la privatización salvaje de la industria energética brasileña promovida por el gobierno de Jair Bolsonaro al que se alude abiertamente en un giro dramático que muestra un mitin de sus simpatizantes en pleno delirio ( Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos ). A estas antotaciones políticas le siguen puntualizaciones en materia de género donde Chitara, veterana de combates callejeros, reivindica no sólo su disidencia sexual como lesbiana sino su gusto por las parejas múltiples en sus viejos días de encierro penitenciario, como una evocación melancólica en su madurez hasta cierto punto ya sosegada. Relato social y también exploración intimista, Matorral seco en llamas es un thriller futurista anclado en el presente más inmediato, una película compleja y oscura, a la vez reveladora del clima de incertidumbre y violencia latente que padecen regiones enteras del continente americano. Todo un acertijo dramático. Brasil, en efecto, no es para principiantes.

Se exhibe en la sala 7 de la Cineteca Nacional a las 12 y a las 17:30 horas.