L

os neoliberales cancelaron los derechos de los mexicanos para convertirlos en simples mercancías (que las compren quienes tengan con qué pagar) y a los gerentes de esa mafia (disfrazados de gobiernos e instalados en Los Pinos) se les ocurrió otro filón para el gran capital: las asociaciones público-privadas que tomaron forma legal en la administración de Borolas, aunque en los hechos comenzaron en el salinato, en el entendido de que las ganancias eran para el grupo compacto y las pérdidas para el Estado. ¿Cuánto le ha costado al país esa inagotable sangría de recursos del erario?

Como botón, el presidente López Obrador denunció que “estamos viendo cómo resolvemos lo de nueve hospitales de estos público-privados. ¿Saben que nada más por seis de ellos, que ni siquiera se utilizan completamente, tenemos que pagar a las empresas de servicio 6 mil millones de pesos al año? Con esa cantidad hacemos tres hospitales, y es lo que pagamos en un año por seis, durante 20 años. Un robo… Todas esas asociaciones que se hicieron, público-privadas, todas esas concesiones han resultado un fiasco (para la nación), pero además fueron instrumentos para robar”.

Y lo anterior sólo es una muestra, porque donde se pone el ojo aparece el atraco a la nación. Como ejemplo adicional, López Obrador dijo: hablamos de concesiones de autopistas. ¡Cómo es posible que paguemos impuestos y además cuando uno necesita un servicio tenga que volver a pagar (a los concesionarios privados)! Entonces, ¿para qué fue el impuesto? Pero lo mismo las cárceles, ¡cómo se van a privatizar las cárceles! Súmense hospitales, gasoductos, agua, infraestructura eléctrica y petrolera (vía Pidiregas), puertos, aeropuertos y muchísimo más, en donde siempre las pérdidas las cubre el erario y los particulares se hinchan de ganancias.

Algo más: “el caso de San Luis Potosí, por ejemplo, la concesión de agua, no cumplen, no le dan mantenimiento al acueducto. ¿Y por qué mantener la concesión? Son concesiones de agua, reclusorios, hospitales. Bueno, lo del Issste, la subrogación, que las ambulancias no son de la institución, es una empresa privada; bueno, ni las camillas, los equipos, los laboratorios, todo privatizado. Estamos recuperando lo que se puede. En el caso de la industria petrolera, ya habían vendido plantas –que estamos recuperando– adentro de las refinerías, las plantas que se requieren para el proceso de refinación; entonces, se vendieron las plantas incluso de manera apresurada, porque todos estos convenios siempre se hacen en el último año.