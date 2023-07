Ernesto M. Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 8 de julio de 2023, p. 23

Morelia, Mich., Desde hace días, escoltas federales y estatales protegen a Guadalupe Mora Chávez, hermano de Hipólito Mora, fundador del grupo de autodefensas ultimado el 29 de junio en la tenencia de la Ruana, municipio de Buenavista. También se le otorgó una camioneta blindada.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó ayer que se cuenta con la presencia de patrullas en esa zona de Tierra Caliente. En tanto, la subsecretaría de Seguridad Pública estatal lleva a cabo las investigaciones de inteligencia para aclarar el ataque armado de hace una semana en el que también murieron tres escoltas de Hipólito Mora. Independientemente de las pesquisas que realizan autoridades federales.

Además ahí se estableció una base de operaciones interinstitucionales, donde hay elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Civil (Policía estatal) y Guardia Nacional, que por alguna razón el día del atentado no estaban en servicio o no escucharon la balacera, según los familiares de Hipólito Mora.

En algunas entrevistas, el ex líder de autodefensas había comentado que Guadalupe Mora no quiso nunca formar parte de los grupos de pobladores armados, no obstante que vivía en esa misma población de La Ruana.