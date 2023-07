No, no puede haber, eso era cuan-do había corrupción e impunidad, cuando estaban (Genaro) García Luna y los demás; ahora no se tolera la delincuencia , remarcó.

Luego de que trascendió el video, la alcaldesa argumentó que no sabía que se trataba de un integrante de la delincuencia; negó algún tipo de pacto y dijo que se puso a disposición de la Fiscalía General de la República para cualquier investigación.

Ayer, López Obrador también descartó una repercusión política, pues consideró que no tiene que ver con ese ámbito. No debe haber distinción, sea quien sea (será sancionado si corresponde). Mantenemos como criterio que no debe haber amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo, mucho menos corrupción, ninguna de esas lacras de la política en el ejercicio de gobierno .