Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 8 de julio de 2023, p. a10

Jaime Lozano comienza las frases con una ligera sonrisa con la finalidad de transmitir serenidad, pero conforme estructura las oracio-nes se revela un gesto de conciencia, sabe que nada le asegura su continuidad al frente del Tricolor y no puede reclamarle a nadie pese a sus esfuerzos o buenas intenciones.

La vida no siempre es justa, en el futbol pasa lo mismo, no olvidemos las palabras cuando llegué al cargo; yo venía por una Copa Oro, no me dijeron que era el inicio de un proceso para el Mundial, sería boni-to, pero no es así , indicó con un aire de resignación.

Mientras Lozano prepara a la selección para el duelo de hoy ante Costa Rica, correspondiente a los cuartos de final de la Copa y el cual podría ser decisivo para su futuro con el conjunto nacional, medios de comunicación han señalado versiones de diálogos de la Federación Mexicana de Futbol con otros entrenadores, como Ignacio Ambriz, con la intención de llevarlos al timón del Tricolor.

La afición y jugadores han respaldado a Jimmy, quien asegura haber firmado sólo para dirigir a la selección durante la Copa Oro. Los primeros resultados, holgadas victorias ante Haití y Honduras, levantaron el ánimo entre el equipo y los seguidores; sin embargo, la reciente derrota contra Qatar encendió las alertas de los directivos que prefieren ya no correr riesgos después del fracaso en el Mundial 2022.

“Buscamos cambiarle la cara a una selección que acarreaba algunas cuestiones, las cuales tratamos de solucionar de manera inmediata.