Escuchar Shadow Kingdom girando en el tocadiscos es una experiencia musical y una epopeya poética porque Dylan eligió una docena de composiciones, casi todas provenientes de su repertorio sesentero, para desarmarlas y volverlas a armar. El resultado es una experiencia aleccionadora. Recomiendo, en consecuencia, escuchar este disco alternando cada pieza con la escucha de la original. Garantizo asombro, diversión, placer.

La composición inicial, When I Paint my Masterpiece, es el mejor ejemplo de rescritura. Esta pieza alegórica, donde hace mofa de la actitud de las personas que viajan solamente por hacer turismo, contiene momentos hilarantes, metáforas, chistes privados y mucha alegría.

Dylan se disfraza de turista para recorrer Roma, que está llena de ruinas y vestigios, las huellas del tiempo antiguo están por doquier y uno puede pasar horas en el Coliseo e imaginar a los leones comiendo esclavos derrotados en las contiendas .

Cambia radicalmente la escritura de la tercera estrofa: en el original decía: ah, pero me acordé que debía apresurarme a regresar a mi cuarto de hotel, porque tenía una cita con la sobrina de Boticcelli . En su lugar puso otros versos, que hablan de lavar su ropa y prepararse para cambiar el mundo, porque algún día todo será diferente y hermoso, ese día llegará cuando termine de pintar mi obra maestra .

Suena el primer interludio, que toma la última nota de la pieza que termina para elevar la primera nota de la obra que comienza: Most likely to go your way (and I’ll go mine), de aquella obra maestra de Dylan, el álbum Blonde on Blonde, donde se despide de una rubia así: “You go your way and I go mine/ I’m just gonna let you pass/ yes, and I’ll go last”.

El disco Shadow Kingdom, el más reciente de Bob Dylan, es una exquisitez musical, pleno de referencias, guiños, citas musicales, bromas, gozo, como el interludio tercero, que abre el camino a la hermosa Queen Jane Approximately, de otro álbum referencial y reverencial: Highway 61 Revisited. Entre las frases musitadas en el interludio, destaca el tema central del Aleluya de Haendel (with care) que permeará toda la pieza siguiente, donde hay versos nuevos como también los hay en la siguiente: Just Like Tom Thumb’s Blues, de aquel mismo álbum de origen, donde Dylan narra alguna de sus muchas incursiones en territorio mexicano: “When you are lost in the rain in Juarez, and it’s Easter time too” y sus personajes a lo Lewis Carroll: Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom .

La secuencia de Highway 61 Revisited sigue con Tombstone Blues y nuevos versos: “The geometry of innocence flesh on the bone/ Causes Galileo’s math book to get thrown/ At Delilah who sits worthlessly alone/ but the tears on her cheeks are from laughter”.

Las referencias culturales abundan en los versos de Bob Dylan: Cecil B. De Mille, Ma Rainey, Beethoven, Beckett…

Luego de mayores ironías (la pieza What was it you Wanted), Dylan regresa a una de las canciones más hermosas de todo su repertorio y de la gran lírica mundial: May God bless you and keep you always/ may your wishes all come true/ may you always do for others/ and let other do for you/ may you build a ladder to the stars/ and climb on every rung/ may you stay forever young .

La serenidad del sabio Robert Zimmerman flota en todo su nuevo disco: “People disagreeing everywhere you look/ makes you wanna stop and read a book/ .../ but this ol’ river keeps on rollin’, though/ no matter what gets in the way and which way the wind does blow/ and as long as it does I’ll just sit here/ and watch the river flow”.

En el reino de las luces, el maestro Bob Dylan está sentado meditando. Sus ojos cerrados, su mente abierta, contemplan el caminar del río. La vida.

