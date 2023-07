Hay depósitos en español, gallego, catalán, euskera, asturiano y portugués, pero es la primera vez que recibimos un legado que no es de una de las lenguas de nuestra cultura. Así que hoy es un día importante .

El escritor, que estuvo todo el tiempo acompañado por el presidente de honor y el director del Museo del Prado, Javier Solana y Miguel Falomir, respectivamente, explicó que cuando el Museo del Prado me invitó a pasar un mes en Madrid, no me imaginé que terminaría mi visita en la cámara acorazada de un banco rodeado de los recuerdos de grandes escritores de la tradición española. Así que mi presencia aquí es un accidente. No pertenezco, excepto en un cierto sentido espiritual, a la tradición española y no escribo en castellano, pero la dirección de Instituto Cervantes se ha ofrecido generosamente a guardar un recuerdo mío y estoy encantado de aceptar la oferta .

JM Coetzee depósito su legado en la caja 915, donde dejó un manuscrito del diálogo entre María Dimópulos (su traductora) y él mismo, que mantuvieron el pasado lunes en el Museo del Prado y que fue una reflexión colectiva sobre el significado de las palabras y el arte.

Podrá abrirse el día de mi muerte , aclaró Coetzee, para fijar la fecha en la que se podrá consultar ese manuscrito.