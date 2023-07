Ángel Bolaños Sánchez y Elba Mónica Bravo

Sábado 8 de julio de 2023, p. 26

Ex funcionarios de Coyoacán y de la inmobiliaria Grupo Inmo Sur deberán responder ante la Fiscalía General de Justicia capitalina por el homicidio por omisión en agravio de Héctor Manuel Marín Méndez, fallecido el 22 de abril al incendiarse un departamento contiguo al suyo en el piso 22 de la torre A-Olivo del complejo High Park Sur, en Periférico Sur 5550, tras haber permitido la construcción de pisos excedentes y otorgar autorización de uso y ocupación del edificio pese a la violación del uso de suelo y omisiones en materia de protección civil.

Tras presentar la denuncia, el abogado Rodrigo Muñoz Dromundo, la viuda de Marín, Diana Esther Monroy, y su hija de 10 años, alertaron la posibilidad de que el gobierno del alcalde Giovani Gutiérrez autorice el uso y ocupación de la segunda torre una vez que se presente el aviso de terminación de obra.

Por su parte, la alcaldía informó que no cuenta con dicho aviso, por lo que no está en condiciones de certificar el uso y ocupación de dicha torre. Afuera de la Fiscalía, personal de comunicación social de esa demarcación distribuyó un comunicado en el que reitera que “la presente administración no tuvo absolutamente ninguna participación en los procedimientos administrativos –autorizaciones, permisos, constancia o dictámenes– relacionados con la edificación”.

El litigante aseguró que con las pruebas que se aportan los señalados no podrán deslindar su responsabilidad en la muerte de Héctor Manuel, entre los que se encuentran ex funcionarios como Federico Arias Hernández, director general de Obras y Desarrollo Urbano de la entonces delegación, quien firmó en 2019 la autorización de uso y ocupación, así como la empresa Grupo Inmo Sur, cuyo responsable legal es Alonso Belmont Olmedo.