Desde fuera con la prensa billeteada por el grupo; los académicos atrincherados en El Colegio Mexiquense, el clero tan poblado por arzobispos y obispos reaccionarios y sumisos al billete, más, naturalmente, los Alitos y Markos despechados. Vienen intrigas y golpes bajos.

Por dentro será la alta burocracia residual, la creada durante décadas en favor de los intereses de Atlacomulco, ella puede torpedear al nuevo gobierno. Se creen despojados de un legítimo estatus.

Es interesante conocer dos casos de regímenes antagónicos, los salientes y entrantes a las presidencias de Brasil y Colombia.

Los entrantes, Lula da Silva y Gustavo Petro, tienen un gran colmillo político. Son dirigentes de enorme experiencia y prestigio y no la están pasando bien. Los desencuentros han llegado peligrosamente con el Poder Judicial y fuerzas armadas.

La maestra Delfina empezará un gobierno condicionado por intentos de descrédito, divisiones internas en la estructura de gobierno, hasta problemas de aceptación de la autoridad que ejerzan sus colaboradores.

Enfrentamientos entre el clasismo de Toluca sobre el supuesto aldeanismo de Texcoco puede ser extremadamente dañino, podría crear cicatrices de difícil sanación.

La maestra confía en su probada serenidad, cualidad que debe exigir a sus cuadros dirigentes. Encontrarán en Toluca personas resentidas, que creen haber sido traicionadas, que ellos no fracasaron, que no entienden por qué el gobernador no atropelló lo que fuera, por qué no les apoyó, por qué no violó la ley. Simplones, deducirán: ¡Claro, le ofrecieron una embajada!

Los resentidos de alto nivel del grupo no aceptarán ninguna razón. Hay que deshacer la telaraña aplicando el poder del Estado. Nunca entenderán que el mandato moral del nuevo régimen es desmontar la telaraña de intereses corruptos.

Saben bien lo que significa el frío del gobierno, la ausencia de contratos, el cobro de impuestos que se daban por condonados, suspensión de prerrogativas y privilegios. Se quejarán de terrorismo de Estado , ya que dada la longitud de sus corruptas colas no tienen argumentos.

Talento y energía. Evitar un conflicto que nacido sencillo puede crecer hasta ser mayúsculo. Hay que desmontar la red. De no hacerlo, perdería el estado, lo reprobarían sus 19 millones de habitantes. Sobre todo perdería la deseada justicia democracia, que es mucho más que haber ganado una elección.

carrillooleajorge@gmail.com