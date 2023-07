Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 7 de julio de 2023, p. 12

Xalapa, Ver., Adán Augusto López Hernández, aspirante a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación, aseguró que Televisa –medio de comunicación que, afirma, lo tiene vetado– le envió un emisario para ofrecerle salir en las noticias , pero expresó que la única entrevista que le interesa es con la ciudadanía.

“A mí no me importa, que se queden con sus noticieros y con sus conductores estelares. A mí no me interesa, porque ya me mandaron un emisario, así me dijo: ‘Vengo de emisario, porque quieren que te tomes un café con ellos, para que salgas en las noticias’.