Néstor Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 7 de julio de 2023, p. 10

La senadora Beatriz Paredes se registró ayer en el proceso interno del Frente Amplio por México, integrado por su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), junto con Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD). Con la ecuanimidad que la caracteriza, sostuvo que gobernar es un asunto serio que requiere de personas con madurez, experiencia y serenidad , pues no se trata de un vodevil ni una broma .

Consultada sobre la atención mediática que ha tenido la panista Xóchitl Gálvez, con voz segura y directa recalcó que no le desanima. “Me encanta que Xóchitl se vista como yo, porque le estamos dando una promoción a la vestimenta que surge de las mujeres artesanas. Me encanta que Xóchitl tenga orígenes indígenas como yo (…) Son biografías distintas, yo tengo mayor experiencia. Me gustaba mucho como candidata en la Ciudad de México; ella tomó la decisión, me sorprendió”, agregó.

Incluso aseguró que ella va arriba en las encuestas: Yo no tengo que rebasar a nadie .

Al mediodía presentó su documentación al comité organizador, tras lo cual dejó a un costado lo que, apuntó, será su bastón de mando , y sin hacerse rodear de simpatizantes que le lancen porras, pero arropada principalmente por su familia y amigos, ofreció un breve mensaje de poco más de cinco minutos.

Subrayó que la política es un asunto serio. Gobernar este país es un asunto serio, no es un vodevil, no es una broma. Requiere de personas de verdad, con consistencia, con experiencia, con madurez, con serenidad .

Momentos después, en entrevista acotó que no ve toda la política actual como un vodevil, pero a veces en las mañanas sí .