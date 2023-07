Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 7 de julio de 2023, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió ayer que ha habido repunte de los homicidios en el país y que su gobierno está tomando medidas al respecto, pero subrayó que la cobertura mediática sobre el tema es amarillista y tiene fines politiqueros .

En su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional expuso: sí, hay veces que aumentan los homicidios; el mes pasado había descenso y se estancó, pero este mes vamos abajo . Cuestionó por qué en los medios de comunicación los expertos sabiondos no hacen un análisis del motivo de tanta violencia y tantos homicidios en Guanajuato , que concentró 22 por ciento del total, es decir, 14 de los 63 perpetrados el miércoles en todo el país.

Imagínense, si no logran inflar el globo, si no logran que emprenda el vuelo la señora Xóchitl, ¿qué van a hacer? Se van a poner más rudos.Vienen las campañas. Aquí vamos a estar informando a la gente, no hay más que informar , agregó.

Interrogado sobre si se ha registrado un incremento en la violencia, respondió: “Sí, sí, pero aquí está la realidad. Una cosa es la difusión sobre violencia. Esto lo hemos enfrentado durante muchos años, desde que fui jefe de Gobierno; hay veces que no hay homicidios, y de repente perpetran uno y se vuelve mediático, lo aprovechan, y la sensación que se tiene es que hay mucha violencia, aunque el resultado no se apegue a la realidad, no sea exacto.