Hay que buscar una reforma integral al PJF; ya hablábamos aquí de que jueces, magistrados y ministros deben ser elegidos, que no los nombren las cúpulas del poder económico y político, como hasta ahora, sino el pueblo. Ese es un paso hacia adelante. Se debe reformar la Constitución; creo que esto va a ayudar mucho .

En la mañanera de ayer, señaló que jueces, magistrados y ministros se sienten intocables con el pretexto de la autonomía; sin embargo, enfatizó que esa postura es corrupción e impunidad, y no se debe permitir .

En una segunda línea planteó que se debe garantizar que el CJF sea eficiente. Actualmente no funciona; los del Consejo de la Judicatura están ahí de adorno. Se supone que es para cuidar el recto proceder de los jueces, que no se corrompan y no dejen en libertad a delincuentes por dinero y sobornos, pero a ver, díganme ustedes si conocen de un juez que esté en la cárcel, un magistrado, un ministro. ¡Ninguno!

Advirtió que eso debe cambiar, y si un juzgador u otro integrante del PJF actúan con rectitud, no tienen de qué preocuparse.

Lo tercero que debe incluirse en la reforma es lo de los sueldos y prebendas, que son ofensivos. Ya dijeron (en la Suprema Corte de Justicia) que no viola la Constitución, ganando cuatro veces más que el presidente de la República. Ahora que expliquen ¿cómo es que tienen para financiar todos sus privilegios, un fideicomiso de 20 mil millones de pesos?

Enfatizó que los integrantes del PJF no son víctimas, como consideró han tratado de presentarse ante la opinión pública, pues se trata de un poder público que debe buscar el beneficio del pueblo.