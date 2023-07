Aseguró que una de las recomendaciones que haría a quien lo sustituya en la Presidencia de la República en 2024 es que ya no se hagan concesiones de este tipo.

Ojalá y no se repitan estas cosas hacia adelante, que ya no haya estos negocios privados al amparo del poder público, porque así no hay presupuesto que alcance , y recomendó que los siguientes gobernantes vean si es buen negocio para la nación, porque no estamos aquí para que se hagan jugosos negocios para particulares y malos negocios para la nación, para todos los mexicanos .

Aseguró que su gobierno ha ahorrado un billón de pesos con medidas como combatir la evasión fiscal, el robo de combustibles, la firma de contratos leoninos y la austeridad.

El mandatario agregó que con el crecimiento económico y de población en el sureste que detonará el Tren Maya deben evitarse las concesiones de agua y destacó que su gobierno dejará alrededor de 25 planes de crecimiento urbano para municipios que cruzará el proyecto ferroviario.