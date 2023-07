U

n grupo de 229 ex sobrecargos de Mexicana de Aviación, con el apoyo de dos tinterillos, buscó la protección de la justicia y rápidamente un juez le otorgó un amparo con el fin de detener la compraventa de esa línea aérea en busca de obtener un monto mayor al ofrecido por el gobierno federal. Sin duda, está en su derecho, pero ese conjunto apenas representa 2.7 por ciento de los 8 mil 500 empleados que Gastón Azcárraga Andrade –compadre de Vicente Fox– echó a la calle en complicidad con el gobierno calderonista.

A tal grado ese grupo atoró la transacción que el presidente López Obrador prácticamente dio por cancelada la operación de compraventa, porque “la marca quedaría en litigio y no queremos adquirir algo, comprar un pleito. Es lamentable. Les hice un llamado a los abogados y a los trabajadores, y no. Entonces, ya nada más estamos esperando. Tengo una reunión el sábado para decidir esto y aquí vamos a informarles que lamentamos mucho, pero que no vamos a poder comprarles la marca. En vez de que el dinero se distribuya parejo, como ya se había acordado en asambleas de todos los trabajadores que están felices, la mayoría, se meten estos dos abogados, encampanan a los trabajadores, estos 200, y dicen: ‘no’”. Como alternativa, el gobierno federal registró otras marcas para la nueva empresa.

Trece años han transcurrido desde que Azcárraga Andrade reventó Mexicana de Aviación (por cierto, Fobaproa lo rescató para después, ya con Fox, de nueva cuenta tener mayoría accionaria, es decir, se la revendieron, ya saneada, al mismo empresario que la quebró en 1994), huyó del país y les puso una patada a los trabajadores de la línea aérea, quienes quedaron desamparados, porque si alguien impidió alguna posibilidad de solución fue el gobierno de Borolas, con el impresentable Javier Lozano Alarcón, entonces secretario del Trabajo, y Juan Molinar Horcasitas, secretario calderonista de Comunicaciones y Transportes, al frente de la pandilla.