Las administraciones priístas y panistas de los últimos cinco sexenios, llevaron a nuestro país a la quiebra económica: la descomposición social, la corrupción en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno son patentes; no se pueden corregir en seis años tanto desorden, corrupción e impunidad.

En 1988 voté por Cuauhtémoc Cárdenas y siempre he votado por la izquierda, agradezco que el pueblo se volcó a votar en 2018 por el presidente Andrés Manuel López Obrador y así evitar que el INE corrupto y el Trife tuvieran algún margen para quitarle el triunfo, el pueblo da y el pueblo quita.

Votaron 3 mil 532 personas. Participaron en Twitter, mil 62; en El Foro México, 631, y en Facebook, mil 839. El sondeo fue distribuido por redes sociales a través del enlace de SurveyMonkey y por medio de la función Encuesta de la plataforma Facebook. Pueden votar todos, cualquiera que sea su ideología. Los organizadores no votan y los resultados no reflejan necesariamente su opinión.

Luis Ángel García Sánchez/León

Queda a deber en temas de salud; la atención en el IMSS sigue siendo un caos y la falta de medicamentos es constante. También el tema de la delincuencia sigue impune, aunque es cierto que el porcentaje de delitos se redujo, sigue siendo elevada la cantidad de homicidios.

Daniel León Corona/Zapopan

Actualmente ni el PRI, ni el PAN ni el PRD tienen algo concreto que ofrecer a los ciudadanos. Sin plan de trabajo ni proyecto. ni siquiera propuestas sólidas, sus discursos giran en torno a AMLO y su gabinete, sus obras y hasta su estilo de hablar, pero no presentan alternativas a las obras y acciones de gobierno. Cuando vieron estos opositores de oropel que sus predicciones económicas y de desarrollo social no se cumplieron, sino que son favorables al país, recurrieron a noticias falsas, calumnias y nada de política. No hay motivos para cambiar mi voto.

Gustavo Enrique Madrigal Arana/CDMX

Vamos mejor de lo que se esperaba. Aún faltan cosas por hacer. Esperemos que el/la próximo presidente continúe con los planes de mejoras para el país y su gente.

Xóchitl Ortiz/CDMX

AMLO ha cumplido al 99 por ciento sus compromisos de campaña, soy feliz y le doy gracias a Dios de poder ser testigo del gran trabajo realizado por nuestro gran Presidente. ¡Viva México!

Federico Chilián Orduña/Puebla

Votaría por AMLO una y mil veces más. Por primera vez en 23 años no sé por quién votar en las próximas elecciones; ha sido un equipo de ensueño, nunca pensé que viviría estos tiempos históricos. Me preocupa que se divida el movimiento.

Mónica Villicaña G./Querétaro

En 2006, cuando visitó el municipio de Progreso, diseñé la lona que se puso en el escenario donde AMLO dio su discurso, la cual decía: 1810 Hidalgo la comenzó. 1958 Juárez la reformó. 1910 Zapata la continuó. 2006-2012 Andrés Manuel López Obrador Presidente .

Óscar García/Progreso, Hgo.

